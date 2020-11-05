Как выборы в США повлияют на отношения с Россией

"Думаю, что принципиально ничего не изменится. Для самой Америки, наверное, это будет иметь какие-то последствия, именно для внутренней политики страны. Во внешней политике давно уже выработана определённая линия, которая не слишком сильно меняется, и действующий президент не может кардинально на нее повлиять, что четыре года правления Трампа и показали", — сказал он РИА Новости.
"Когда он пытается делать, как например, Трамп, что-то, что выходит за рамки традиционного курса, то эта бюрократическая машина саботирует его решение или спускает его на тормозах. Не нужно думать, что президент США может единолично проводить курс, который радикально отличается от традиционного", — отметил Козлов.
"Главные союзники — Европа. И так называемые трансатлантические отношения. Представить, что Байден или Трамп серьезно поменяют этот курс, не приходится. И отношение к России — как было выработано в предыдущие годы, так его и будут придерживаться", — сказал Козлов.