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Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на отношения с Россией 

РИА Новости 54 минуты назад
Как выборы в США повлияют на отношения с Россией
Фото: © AP Photo / Eugene Hoshiko
Отношения РФ и США в ближайшие годы не поменяются вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, считает доцент кафедры международных отношений Школы региональных и международных исследований ДВФУ Леонид Козлов.

"Думаю, что принципиально ничего не изменится. Для самой Америки, наверное, это будет иметь какие-то последствия, именно для внутренней политики страны. Во внешней политике давно уже выработана определённая линия, которая не слишком сильно меняется, и действующий президент не может кардинально на нее повлиять, что четыре года правления Трампа и показали", — сказал он РИА Новости.

По словам эксперта, в США создан разветвленный аппарат управления внешней политикой, и президент за четыре года, да и за восемь лет не может радикально развернуть эту машину.

"Когда он пытается делать, как например, Трамп, что-то, что выходит за рамки традиционного курса, то эта бюрократическая машина саботирует его решение или спускает его на тормозах. Не нужно думать, что президент США может единолично проводить курс, который радикально отличается от традиционного", — отметил Козлов.

Собеседник агентства уточнил, что традиционный для США внешнеполитический курс в последние годы — это наличие внешнего врага: одна великая держава типа России, Китая, и три-четыре средних типа Ирана, Северной Кореи.

"Главные союзники — Европа. И так называемые трансатлантические отношения. Представить, что Байден или Трамп серьезно поменяют этот курс, не приходится. И отношение к России — как было выработано в предыдущие годы, так его и будут придерживаться", — сказал Козлов.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
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Комментарии 2
Политика , В мире , Джозеф Байден , Леонид Козлов , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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