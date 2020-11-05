Как выборы в США повлияют на отношения с Россией

"Думаю, что принципиально ничего не изменится. Для самой Америки, наверное, это будет иметь какие-то последствия, именно для внутренней политики страны. Во внешней политике давно уже выработана определённая линия, которая не слишком сильно меняется, и действующий президент не может кардинально на нее повлиять, что четыре года правления Трампа и показали", — сказал он РИА Новости.