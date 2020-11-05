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Путин назвал главную цель России 

Deita.ru 44 минуты назад
Путин назвал главную цель России
Фото: РИА Новости
Развиваться и укреплять себя — вот в чём настоящая цель страны, а не в том, чтобы кому-то нравиться, считает президент России Владимир Путин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Глава государства высказался по данному вопросу во время встречи с представителями религиозных конфессий.
Путин уточнил, что имеет в виду духовное, внутреннее укрепление. Именно этим глава государства объяснил необходимость прописать в Конституции России понятие семьи и защиту традиционных ценностей.
Ранее российский лидер заявил, что страна должна всячески избегать межрелигиозных конфликтов и распрей. По мнению президента, они могут тлеть долго.
Путин также назвал провокаторами тех, кто оскорбляет верующих, прикрываясь свободой слова, и тех, кто оправдывает насилие.
Источник: https://deita.ru/article/485234 © DEITA.RU
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Политика , Владимир Путин , РИА "Дейта" , ИТАР-ТАСС
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