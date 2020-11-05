Путин назвал главную цель России 

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Развиваться и укреплять себя — вот в чём настоящая цель страны, а не в том, чтобы кому-то нравиться, считает президент России Владимир Путин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Глава государства высказался по данному вопросу во время встречи с представителями религиозных конфессий.

Путин уточнил, что имеет в виду духовное, внутреннее укрепление. Именно этим глава государства объяснил необходимость прописать в Конституции России понятие семьи и защиту традиционных ценностей.

Ранее российский лидер заявил, что страна должна всячески избегать межрелигиозных конфликтов и распрей. По мнению президента, они могут тлеть долго.

Путин также назвал провокаторами тех, кто оскорбляет верующих, прикрываясь свободой слова, и тех, кто оправдывает насилие.

Источник: https://deita.ru/article/485234 © DEITA.RU