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Пушков поставил под сомнение честность выборов в США

Ura.Ru
3 часа назад
Выборы президента США вызывают очень большие сомнения у члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова. Он считает, что невозможно проконтролировать голосование американцев, которое проводилось по почте.
Пушков поставил под сомнение честность выборов в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам сенатора, кажется удивительным, что при подсчете голосов на участке сначала показывают одни результаты, а затем, когда происходит пересчет «почтовых голосов», результат меняется кардинальным образом. В разговоре с агентством «Говорит Москва» Пушков указал, что противоречивые данные пришли с избирательных участков в штатах Висконсин и Мичиган, где побеждал действующий президент Дональд Трамп, но неожиданно в результате подсчёта голосов, «которые то ли пришли по почте, то ли кто-то вбросил их по почте», начинается резкое изменение картины в пользу демократа Джо Байдена.
«Трамп не случайно говорил о том, что в ночь выборов могут появиться какие-то удивительные почтовые голоса, которые перевернут всю картину. И судя по всему, так оно и происходит. В этих условиях говорить о каких-то образцовых выборах, на мой взгляд, невозможно», — отметил сенатор.
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. По предварительным данным, в голосовании в США приняли участие 160 млн граждан, что составило 66,9%, отмечает RT. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии США обгоняет своего оппонента Дональда Трампа на 1,7% голосов, он также опережает республиканца по количеству голосов от выборщиков. Трамп заручился поддержкой 213 выборщиков, а Байден набрал 227 голосов. Однако говорить с уверенностью о победе того или иного кандидата пока рано, уточняет Nation News.
Политика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Совет Федерации,Висконсин,Соединенные Штаты,
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