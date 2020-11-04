Пушков поставил под сомнение честность выборов в США

По словам сенатора, кажется удивительным, что при подсчете голосов на участке сначала показывают одни результаты, а затем, когда происходит пересчет «почтовых голосов», результат меняется кардинальным образом. В разговоре с агентством «Говорит Москва» Пушков указал, что противоречивые данные пришли с избирательных участков в штатах Висконсин
и Мичиган, где побеждал действующий президент Дональд Трамп
, но неожиданно в результате подсчёта голосов, «которые то ли пришли по почте, то ли кто-то вбросил их по почте», начинается резкое изменение картины в пользу демократа Джо Байдена
.