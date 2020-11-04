Путин увеличил штатную численность ФСИН 

Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы и центрального аппарата ФСИН увеличится на две единицы, соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на портале нормативно-правовых актов.
“Установить штатную численность сотрудников уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 225 тысяч 285 единиц”, — говорится в документе, что на одного человека больше, чем ранее.
Кроме того, штатная численность центрального аппарата ФСИН также увеличивается на 1 позицию до 749 единиц без персонала по охране и обслуживанию зданий.
Новый указ изменяет аналогичный документ от 2015 года.