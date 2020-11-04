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Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений процитировал четыре священных текста — Библию, Коран, Тору и Ганджур.
Путин в среду проводит встречу с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции. Во время встречи президент отметил, что рядом с ним на столе лежат четыре священных текста — Библия, Коран, Тора и Ганджур, и добавил, что в каждом из них заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций. "Позволю себе процитировать некоторые", — сказал президент.

"Библия: "Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя", — процитировал Путин.

"А вот Коран: "Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне", — продолжил президент.

Путин также процитировал Тору. "А вот Тора: "Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего — и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя", — процитировал президент.

"И, наконец, слова Будды: "В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь", — заключил президент.

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Политика , Владимир Путин
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