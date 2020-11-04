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Путин заявил, что Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель — укрепить себя 

ТАСС 2 часа назад
Главная цель России не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить свое единство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя необходимость прописывания в конституции понятий семья и защита традиционных ценностей.

"Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель — не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя", — заявил президент, обращаясь к участнику встречи с представителями религиозных конфессий, которая прошла в среду в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что имеет ввиду укрепление себя духовно, изнутри. "На основе уважения к другим исходим из того, что так же уважительно будут относиться и к нам", — отметил он.
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В завершение встречи глава государства также упомянул закон, запрещающий оскорбление чувств верующих. "Это правильно, мы сделали правильный выбор. Но дело даже не в этом, дело не в законах, а в нашем внутреннем осознании того, что мы более тысячи лет живем в многонациональном государстве и строим его весьма успешно именно потому, что с уважением и любовью относимся друг к другу", — заключил российский лидер.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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