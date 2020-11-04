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Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 6 43 минуты назад
Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом
Фото: ТАСС
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ушел на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

"Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно", — сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram в среду.

Он отметил, что результат анализа ему стал известен сегодня.
Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В мае 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, а 13 сентября того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2020 года переизбран губернатором.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области с начала пандемии выявили 15 918 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 516 пациентов, 192 человека умерли.
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Политика , Иван Белозерцев , Алтай , Алтайский Край , Еврейская Автономная Область , Иркутская Область , Кемеровская Область , Костромская Область , Монголия , Омская Область , Пензенская Область , Республика Алтай , Саратовская Область , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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