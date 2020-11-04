Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом 

"Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно", — сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram в среду.

Он отметил, что результат анализа ему стал известен сегодня.

Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В мае 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, а 13 сентября того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2020 года переизбран губернатором.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области с начала пандемии выявили 15 918 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 516 пациентов, 192 человека умерли.