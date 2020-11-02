Эксперт объяснил, почему Турция не признает Крым российским 

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Турции не признают российский статус Крыма не потому, что солидарны с Украиной, а потому, что сами хотели бы видеть полуостров в составе турецкого государства.
"Последнее время я часто сталкиваюсь с выступлением турецких политиков и СМИ, где говорят о том, что в свое время Российская империя незаконно изъяла Крым из состава Турции. Турецкие власти не признают российский статус Крыма не потому, что поддерживают Украину и солидарны с ней, а потому, что у них свои интересы и имперские амбиции на счет полуострова", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, любые претензии на Крым других государств сродни пустому сотрясанию воздуха.
"Россия никогда не отдаст ни одного сантиметра своей территории", — подчеркнул парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".