Эксперт объяснил, почему Турция не признает Крым российским 

"Последнее время я часто сталкиваюсь с выступлением турецких политиков и СМИ, где говорят о том, что в свое время Российская империя незаконно изъяла Крым из состава Турции. Турецкие власти не признают российский статус Крыма не потому, что поддерживают Украину и солидарны с ней, а потому, что у них свои интересы и имперские амбиции на счет полуострова", — сказал РИА Новости Гемпель.