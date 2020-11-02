Школьница растрогала Путина песней о России

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Школьница из Благовещенска спела о России по просьбе Путина 

ТАСС и ещё 3 46 минут назад
Одна из финалисток всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" 15-летняя Елизавета Должникова из Благовещенска исполнила по просьбе президента Владимира Путина песню о России. Встреча с финалистами конкурса прошла в понедельник в режиме видеоконференции. Глава государства, узнав, что девушка с раннего детства занимается фольклорным пением, попросил ее спеть что-нибудь.

"Лиза, у вас в руках микрофон. Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну чуть-чуть!" — обратился Путин к участнице. Девушка под аплодисменты зала спела а капелла строки "Умывает красно солнышко руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе".

"Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам больше, Лиза! Спасибо вашим родителям, преподавателям! И вам всего самого доброго", — с восторгом отреагировал президент. Девушка также рассказала о кастингах, которые проходили в рамках выбранного ею направления "Твори!".

"Хотелось бы, чтобы таких кастингов было гораздо больше, и чтобы "Большая перемена" стала платформой для большего разнообразия кастингов не только для вокального и театрального искусства", — сказала она, уточнив, что имеет ввиду участников таких развлекательных форматов, как КВН и "Ералаш". "Я надеюсь, устроители этих мероприятий учтут ваши пожелания. Во всяком случае я присоединяюсь к вашей просьбе и прошу их об этом", — поддержал ее Путин.

В завершение глава государства заверил всех участников встречи, что конкурс "Большая перемена" будет проводиться и дальше. "Мы обязательно продолжим этот конкурс. Я хочу вас всех поздравить с тем успехом, которого вы добились уже сейчас, и хочу вам пожелать успехов", — сказал он.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Амурская Область , Благовещенск
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