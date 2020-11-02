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МИД России прокомментировал идею США ввести в Карабах миротворцев из Скандинавии 

runews24.ru 1 час назад
МИД РФ оценил предложение США по Карабаху
Фото: РИА Новости
Замминистра МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что порядок проведения миротворческой миссии должен быть согласован с участниками противостояния. Он пояснил, что российские дипломаты знают о предложенном США варианте решения конфликта только из выступлений американского советника по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Он заявил о намерении отправить в Карабах скандинавские миротворческие силы.
Руденко пояснил, что детали предложения он не знает, поэтому журналистам лучше поинтересоваться у американцев, откуда они взяли эту идею. По его словам, миротворческая миссия не может быть направлена в регион без согласования в консультациях со сторонами конфликта.
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Политика , Андрей Руденко , Роберт О'брайен , МИД , США
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