Сенатор от Крыма в эфире НСН рассказал, как можно решить проблему нехватки воды на полуострове.

В нескольких районах Крыма из-за засухи и уменьшения уровня жидкости в водохранилищах было решено ввести подачу воды по графику, только утром и вечером. Власти региона решают проблему дефицита пресной воды за счёт добычи из подземных источников. Кроме того, руководство Крыма прорабатывает вопрос возможного строительства опреснительной установки.

«Россия решит проблему водоснабжения Крыма, на это уйдет 2-3 года», - сказал Цеков.

По его словам, существует множество технологий, которые в комплексе позволят решить эту проблему. В частности, как отметил сенатор, будут созданы накопительные водохранилища за счет природных осадков, можно использовать древние русла рек, под которыми также протекает вода, стекающая в море, но ее можно перенаправить на нужды водоснабжения.

Как отметил Цеков, также можно использовать воду после очистки в технических целях, в том числе на ТЭЦ.

Сенатор рассказал, что можно очищать минерализованную воду из скважин, и вода эта будет высокого качества. При этом, по его словам, воду можно брать и из глубинных источников.

«Вот в комплексе, наряду с рачительным использованием воды, можно решить проблему водоснабжения Крыма», - рассказал Цеков.