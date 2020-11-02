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В Совфеде поддержали закон о назначении министров президентом 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Совфед поддержал закон о назначении министров президентом
Фото: News.ru
Профильный комитет Совета Федерации поддержал закон, согласно которому главы ряда министерств будут назначаться президентом России после консультаций с верхней палатой парламента.

Речь идёт о руководителях силовых ведомств — Минобороны, МЧС, Минюста, МИД, а также ФСБ. Комитет рекомендовал Совфеду одобрить документ на заседании 3 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла президентский закон о назначении генпрокурора и его заместителем. Согласно документу, это будет делать глава государства после консультаций с Софедом. В настоящее время глава надзорного ведомства назначается верхней палатой российского парламента по представлению президента.
Этот и ещё ряд законов, принятых Думой в развитие поправок к Конституции РФ, Совфед рассмотрит 3 ноября.
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Политика , ФСБ , Министерство обороны , МИД , МЧС , Госдума , Минюст РФ , Совет Федерации , РИА Новости
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