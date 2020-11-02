Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Раскрыт секрет манипуляций с оранжевой папкой Владимиром Путиным 

penzainform.ru 2 часа назад
Раскрыт секрет манипуляций с оранжевой папкой Владимиром Путиным
Фото: penzainform.ru
В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" нашли объяснение странному на первый взгляд поведению российского лидера, который во время заседания Совета по культуре совершал сложные манипуляции с оранжевой папкой. Видео с этим эпизодом широко разошлось по Сети ранее.
Короткий ролик оставил комментаторов в недоумении. На записи Владимир Путин совершает казалось бы бессмысленные действия: сперва кладет стопку листов в оранжевую папку, а затем по каким-то причинам выгибает папку в обратную сторону и перекладывает листы уже туда.
Оказалось, что никакой загадки в этом нет — все дело в ракурсе и продолжительности съемок. Те, кто видел происходящее с самого начала и был ближе к российскому лидеру, поняли причину его поступка. Широкому же зрителю ее объяснил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" журналист Павел Зарубин.
Оказалось, что перед началом мероприятия Владимир Путин сделал на самой оранжевой папке какие-то важные для себя заметки. А после того, как они уже сыграли свою роль, постарался сделать так, чтобы этот текст не попал в объектив стоящий поблизости камер.
Со своей задачей президент России справился. Однако для стороннего наблюдателя, который видел ситуацию не с самого начала, его манипуляции могли выглядеть несколько загадочно.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
penzainform.ru: последние новости
Путин высказался о вводе общенационального локдауна Путин высказался о вводе общенационального локдауна Еще на три месяца: Путин велел поддержать бизнес Еще на три месяца: Путин велел поддержать бизнес 10 млрд рублей: Путин потребовал найти и направить деньги в регионы 10 млрд рублей: Путин потребовал найти и направить деньги в регионы
Комментарии 5
Политика , Павел Зарубин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение