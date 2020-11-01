Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Глава Приморья на мотоцикле проверил ремонт дорог 

Российская Газета и ещё 1 25 минут назад
Глава Приморья на мотоцикле проверил ремонт дорог
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своем мотоцикле проверил как ремонтируются дороги на трассе Артем-Находка.
Проехав до села Новолитовск, он отметил, что работа выполнена качественно, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В этом направлении осталось сделать шесть мостов с подходами по 500 метров. И жители, и гости Приморья смогут приехать на отдых в Ливадию, Волчанец по новой дороге", — сказал губернатор.

По его словам, вся трасса до Находки и Врангеля будет обновлена в 2021 году, в том числе выделят деньги на ремонт дорог в самой Находке.
Видео дня. Ефремов не поедет в колонию и останется в Москве
Российская Газета: последние новости
МИД прокомментировал обращение премьер-министра Армении Николы Пашиняна МИД прокомментировал обращение премьер-министра Армении Николы Пашиняна МИД: Протестами в Беларуси управляли с территории Украины МИД: Протестами в Беларуси управляли с территории Украины Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США
Политика , Олег Кожемяко , Большой Камень , Владивосток , Находка , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение