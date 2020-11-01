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Россияне написали жалобу Путину на «преступников» в Минздраве. «Народ брошен в опасной ситуации» 

Ura.Ru 12 минут назад
Путину написали жалобу на «преступников» в Минздраве
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В период пандемии коронавируса россияне остались без должной помощи, говорится в петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину. Авторы документа призывают главу государства обратить внимание на «преступное» бездействие Минздрава РФ и правительства.
«Созданы условия, рассчитанные на максимальное усложнение получения медицинской помощи больным COVID, поэтому смертность растёт. Преступное бездействие позволили Минздраву и правительству в период пандемии оставить граждан России без помощи… Народ брошен в опасной для жизни и здоровья ситуации», — пишут авторы петиции президенту, опубликованной на сайте Сhange.org.
Составители документа пишут, что в больницах не хватает мест для пациентов: люди вынуждены соглашаться лежать в коридорах и даже на лестницах в госпиталях, скорую помощь приходится ждать несколько дней. Авторы петиции отмечают, что таким образом нарушаются права россиян, предусмотренные ст?атьей?41 Конституции РФ об оказании медицинской помощи гражданам. «Необходимо заставить Минздрав сделать всё возможное и невозможное, чтобы предоставить необходимую помощь больным COVID и тем, кто нуждается в плановом лечении», — обращаются активисты к президенту.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ , Google
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