Путину написали жалобу на «преступников» в Минздраве

В период пандемии коронавируса россияне остались без должной помощи, говорится в петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину . Авторы документа призывают главу государства обратить внимание на «преступное» бездействие Минздрава РФ и правительства.

«Созданы условия, рассчитанные на максимальное усложнение получения медицинской помощи больным COVID, поэтому смертность растёт. Преступное бездействие позволили Минздраву и правительству в период пандемии оставить граждан России без помощи… Народ брошен в опасной для жизни и здоровья ситуации», — пишут авторы петиции президенту, опубликованной на сайте Сhange.org.

Составители документа пишут, что в больницах не хватает мест для пациентов: люди вынуждены соглашаться лежать в коридорах и даже на лестницах в госпиталях, скорую помощь приходится ждать несколько дней. Авторы петиции отмечают, что таким образом нарушаются права россиян, предусмотренные ст?атьей?41 Конституции РФ об оказании медицинской помощи гражданам. «Необходимо заставить Минздрав сделать всё возможное и невозможное, чтобы предоставить необходимую помощь больным COVID и тем, кто нуждается в плановом лечении», — обращаются активисты к президенту.