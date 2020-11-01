Новый ПТС и скидки: Как изменится жизнь россиян с ноября

С 1 ноября Россию ждет масса нововведений.

Например, с начала нового месяца несерьезные ДТП можно будет оформлять онлайн без выезда сотрудников ГИБДД

Также граждане смогут платить меньше за некачественные услуги ЖКХ и получать обязательные государственные выплаты на детей автоматически, без подачи заявления. Из плохих новостей — в ноябре заканчивается срок на подачу заявления о налоговой отсрочке для бизнеса.

Подробности об этих и других нововведениях рассказываем в нашем материале.

Упрощение получения выплат на детей

С 1 ноября меняется перечень документов, которыми ранее было необходимо подтвердить право на получение финансовой помощи от государства на детей от 3 до 7 лет.

Порядок станет проще: теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Автоматические выплаты детям до трех лет

Также в конце октября Владимир Путин подписал закон, который разрешает получение ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет автоматически. Речь идет о средствах, получаемых от государства в связи с рождением детей.

Согласно документу, до 1 марта 2021 года родителям не требуется посещать для оформления выплаты органы социальной защиты и Пенсионного фонда. Средства будут перечисляться автоматически. Закон вступает в силу с 7 ноября.

Его авторы подчеркнули, что документ одновременно позволит повысить качество социального обеспечения граждан и обезопасит их в свете распространения коронавируса.

Новые возможности карты "Мир"

С 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы, работающие с потребителем за наличный расчет, будут обязаны принимать к оплате карту "Мир". По мнению законодателей, такое нововведение приведет к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактом или нелегальной продукцией только за наличные, будут вынуждены уйти из сферы продаж

В первую очередь нововведение коснется компаний с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год. Дальше порог будет снижаться: с 1 марта 2021 года под действие закона попадут агрегаторы с выручкой более 30 миллионов рублей, с 1 июля — снижение порога выручки достигнет 20 миллионов рублей за год. Также Национальная система платежных карт "Мир" с 1 ноября вводит новый стандарт по борьбе с кражами.

Предполагается, что кредитные организации, которые выпускают и принимают к оплате "Мир", будут нести ответственность за безопасность средств клиентов: например, если обнаружатся ежемесячные кражи со счетов, к кредитной компании будут предъявлены санкции.

Оформление ДТП онлайн

В прошлом году в пяти регионах страны начался эксперимент по оформлению европротокола в режиме онлайн без вызова сотрудников ГИБДД. Опробовать новую услугу смогли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. С 1 ноября 2020 года такая услуга будет доступна во всех регионах России.

Теперь, чтобы зарегистрировать ДТП, нужно в мобильном приложении "Помощник ОСАГО" указать количество участников аварии (не больше двух). Оба участника должны иметь полисы ОСАГО, также не должно быть пострадавших. Страховщикам в этом случае передается вся информация с портала госуслуг (ФИО, паспортные данные) и, кроме того, дата, время, координаты и фотографии ДТП.

Без бумажной волокиты

Также с 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). Теперь при покупке новой машины документ будут оформлять в электронном виде: там будет вся история автомобиля, включая обслуживание и аварии.

При этом бумажный документ также останется действительным для старых машин. Заменить его водители смогут по желанию.

Пешеходные переходы для животных

Росстандарт утвердил первый в России национальный ГОСТ, регулирующий требования к размещению на автодорогах так называемых экодуков — специальных мостов через дорогу для диких животных, в том числе зайцев и лосей. Введение нового стандарта приведет к снижению гибели животных и рисков ДТП при столкновении с ними. ГОСТ вступает в силу с 1 ноября 2020 года.

Скидки на некачественные услуги ЖКХ

С 7 ноября за некачественные услуги ЖКХ граждане смогут платить меньше. Соответствующий закон в конце октября подписал Владимир Путин.

Документ предполагает изменение последствий предоставления ЖКУ с нарушением качества или перерывами, превышающими установленную продолжительность. Теперь в таких случаях будет изменяться размер платы представителям ЖКХ.

Конец налоговой отсрочке В ноябре заканчивается срок подачи заявки о налоговой отсрочке предпринимателями, которые пострадали от коронавируса.

Такая мера поддержки появилась в России в апреле в связи с пандемией коронавируса. Воспользоваться ею могли предприятия и компании, чья деятельность попала в список наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм или гостиничный бизнес.

Последний срок подачи заявления о налоговой отсрочке — 30 ноября 2020 года.

Продление льготной ипотеки

Кроме того, в ноябре вступает в силу закон, продлевающий программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

Продлить программу на 2021 год предложил президент России Владимир Путин. По его мнению, эту акцию необходимо сохранить для новостроек по двум причинам: это хорошая возможность для приобретения жилья, а также способ поддержки строительной отрасли.

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов — в других регионах. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Новые открытые страны

Также в новом месяце возобновляется авиасообщение с Японией. С 1 ноября появятся регулярные авиарейсы между Владивостоком и Токио, а с 5 ноября — уже между Москвой и Токио.

Правда, посетить страну смогут не все. Эксперты АТОР объяснили правила въезда в Японию: согласно им, получить туристическую визу в Японию сейчас не получится, а действие ранее выданных разрешений приостановлено. В связи с этим пока приехать в Страну восходящего солнца можно только с деловыми целями или с правом долгосрочного проживания там.

Также в ноябре возобновляются рейсы на Кубу. Восстановление авиасообщения будет проходить в два этапа: с 4 ноября откроют рейсы в Кайо-Коко, с 5 ноября — в Санта-Клару.

К настоящему времени авиасообщение есть с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Турцией, Великобританией, Швейцарией, Танзанией, Сербией и Мальдивами.