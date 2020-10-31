Путин уволил первого замглавы Росгвардии

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"Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первый замдиректора ведомства генерал-полковник Ченчик подал в отставку.

Ченчик родился в 1962 году в Сыктывкаре. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1994 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1983 по 2005 год проходил военную службу во внутренних войсках в должностях командира взвода, роты, батальона, начальника штаба, командира полка, командира отряда спецназначения, заместителя командира дивизии и замначальника управления Главного командования ВВ МВД России. С 2000 года имеет право ношения крапового берета.

С 2005 г. продолжил службу в органах внутренних дел России, пройдя путь от замначальника Оперативно-разыскного бюро МВД России до начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Указом президента России в 2016 году назначен начальником Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первым заместителем директора Росгвардии, этим же указом ему присвоено воинское звание генерал-полковника.