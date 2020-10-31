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Париж призвал Москву официально осудить угрозы в адрес Франции 

РИА Новости 17 минут назад
В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением, заявила дипмиссия.

"Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением… Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", — говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.

Полиция начала задержания протестующих у посольства Франции в Москве
В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.
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Политика , Видео , Эммануэль Макрон , Charlie Hebdo , РИА Новости
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