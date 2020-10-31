В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением, заявила дипмиссия.
"Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением… Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", — говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.
В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.