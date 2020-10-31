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Аксёнов с юмором отнёсся к слухам о своём переходе в Госдуму 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксёнов иронично отнёсся к распространяемым в различных Telegram-каналах слухах, согласно которым он покинет свой пост и уйдёт работать в Государственную думу.
По его словам, менять место работы он «сегодня не собирался». Аксёнов в ироничном ключе заметил, что не знает, как обсуждаемая ситуация будет развиваться дальше.
Как отметил глава Крыма, подобные слухи появляются уже не в первый раз. Он подчеркнул, что его «снимают» с должности всё время, пока он руководит регионом.

Я останусь на своём посту до тех пор, пока буду нужен на нём президенту, — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Крыма назвал криком беспомощности санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почётного консула.
Он добавил, что правительству Украины чужды проявления самостоятельности и суверенности в международной политической жизни, с «лёгкой руки своих западных хозяев».
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Комментарии 12
Политика , Видео , Сергей Аксенов , Правительство Украины , Госдума , РИА Новости , Никарагуа , Республика Крым
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