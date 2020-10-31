По его словам, менять место работы он «сегодня не собирался». Аксёнов в ироничном ключе заметил, что не знает, как обсуждаемая ситуация будет развиваться дальше.

Как отметил глава Крыма, подобные слухи появляются уже не в первый раз. Он подчеркнул, что его «снимают» с должности всё время, пока он руководит регионом.

Я останусь на своём посту до тех пор, пока буду нужен на нём президенту, — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Крыма назвал криком беспомощности санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почётного консула.