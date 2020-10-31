Москва напомнила о границах дружбы с Арменией 

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать «безотлагательные консультации» для определения формы поддержки и степени по обеспечению безопасности республики. Об этом в воскресенье сообщил армянский МИД . «Учитывая факт приближения боевых действий к границе Армении и посягательства уже на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту России», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Пашинян сослался на союзнические отношения и 2-ю статью Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года», передает ТАСС . Армянский лидер, в частности, в числе прочего, упомянул переброски иностранных боевиков с Ближнего Востока и их участие в войне в Нагорном Карабахе.

Официальная Москва отреагировала достаточно быстро, и, похоже, не так, как того хотел бы премьер Пашинян. В МИД России заверили , что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь в рамках союзнических обязательств, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков аналогичным образом ответил на вопрос — в каком случае Москва готова направить военных в зону карабахского конфликта. Помощь Армении вытекает, в том числе из обязательств России в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напомнил Песков. Но, подчеркнул представитель Кремля, президент Путин «четко разъяснил и разграничил эти два вопроса — обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах». По его словам, информация о том, что на территории Республики Армения ведутся некие боевые действия, не подтверждается.

Статья 2 российско-армянского соглашения от 1997 года, на которую сослался Пашинян, подразумевает: стороны «будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из них, возникнет угроза вооруженного нападения на нее». В том же духе сформулирована 4-я статья Договора о коллективной безопасности. Если одно из государств ОДКБ подвергнется агрессии, то это должно рассматриваться всеми странами-членами как нападение и на них. В случае агрессии, все остальные страны ОДКБ по просьбе государства — жертвы нападения «незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

Но тонкость в том, что вторая карабахская война, возможно и приближается к границам Армении, но с точки зрения официальной Москвы, не перешла эти границы. Бои, как известно, идут в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике (НКР), чью независимость де-юре не признает даже Армения — а также в «поясе безопасности» вокруг республики.

Де-факто же армянская сторона в ходе продолжающихся боев несет потери и уступает позиции. Ранее основной удар азербайджанских войск был сосредоточен на южном фланге, вдоль границы с Ираном в сторону границы Армении. Накануне газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене направления главного удара азербайджанской армии — на город Шуша, второй по величине центр НКР после столицы, Степанакерта.

С точки зрения международного сообщества, не исключая и России, все это — территория Азербайджана. Вскоре заявления Пашиняна, в Баку подчеркнули, что не видят возможности для вмешательства какой-либо третьей страны (подразумевается — и России) в конфликт на территории Азербайджана — в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в воскресенье азербайджанский президент Ильхам Алиев . К слову, отметим, что Турция, которая не скрывает своей вовлеченности в происходящее в Карабахе, тоже является третьей стороной конфликта.

Москва фактически отказала Пашиняну, полагает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко . «Из заявления МИД России, в сухом остатке, следуют два вывода. Первый: Нагорный Карабах — это Азербайджан, и следовательно, никакой помощи Армении, связанной с действиями в Карабахе, предоставлено не будет. Второй момент — в случае нападения на саму Армению, Россия исполнит свои обязательства в рамках ОДКБ», — сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

По мнению собеседника, Азербайджан не собирается нападать на Армению.

«Алиев в последнее время раз десять об этом заявлял. Президент Путин также указывал на то, что боевые действия ведутся не на территории Армении, — подчеркнул Коротченко. — Поэтому

Пашинян может хоть сто раз обращаться: «Путин, введи войска!». Но Москва уже ему ответила — никакого ввода российских военных в Карабах не будет,

никакого десанта не ожидается. В заявлении дипломатического ведомства все было сказано предельно понятно».

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин также полагает — «хитрая формулировка Пашиняна о приближении боевых действий к границам Армении» не дает оснований для вмешательства России на основании межгосударственных договоров. «Нет прецедента, который позволил бы Москве оказать Еревану поддержку в обход ОДКБ», — констатировал Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Россия уже обеспечивает безопасность Армении, — подчеркнул эксперт. — Российские пограничники охраняют армяно-турецкую и армяно-иранскую границы. 102-я военная база в Гюмри также является значимым фактором нашего военного присутствия. При посягательстве — подчеркну — на территорию Республики Армения, Россия всегда в рамках Соглашения по ОДКБ поддержит эту республику».

Но угроза безопасности Армении уже стала свершившимся фактом, подчеркивают в Ереване.

«Да, в основном, боевые действия ведутся на территории, которая раньше относилась к Азербайджанской ССР. Но удары почти каждый день наносятся и по территории Армении — в районе города Варденис на севере республики, Гориса на юге, и других населенных пунктов», — сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.

По его словам, «с российской базы было сбито 9 турецких дронов, из числа тех которые постоянно облетают Гюмри с турецкой стороны — в этом смысле российская база не дремлет».

Микаелян полагает, что с российской стороны возможна «определенная военно-техническая помощь, помощь разведданными, в определенном роде, компенсация турецкого участия с другой стороны».