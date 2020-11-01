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Жириновский удивился реакции потребовавшего извинений Кадырова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 13 минут назад
Недоразумение: Жириновского шокировала реакция Кадырова
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивлен реакцией главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от него извинений.

«У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем, это недоразумение… Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал… Почему он на себя это принимает не понятно», — сказал Жириновский в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube.

Жириновский добавил, что Россия является светским государством, и вопрос религии — личное дело каждого, поэтому не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить.
Поводом для возмущения главы Чечни стали слова Жириновского, сказанные в эфире «Эха Москвы» о том, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам. Так лидер ЛДПР прокомментировал заявления Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона о «просвещенном исламе» и карикатурах на пророка Мухаммеда.
Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».
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Политика , Рамзан Кадыров , Владимир Жириновский , Владимир Соловьев , Эммануэль Макрон , ЛДПР , Эхо Москвы , Париж , Франция
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