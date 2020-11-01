Недоразумение: Жириновского шокировала реакция Кадырова

«У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем, это недоразумение… Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал… Почему он на себя это принимает не понятно», — сказал Жириновский в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube.