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«Ждите смуту»: Бутина озвучила мрачный прогноз для США 

Вероника Полынина 1 час назад
«Ждите смуту»: Бутина озвучила мрачный прогноз для США
Фото: EPA/ТАСС
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина призвала не ждать объявления результатов выборов президента США 4 ноября. По ее мнению, после голосования в стране настанет смута.
Бутина прокомментировала в своем телеграм-канале информацию о том, что Верховный суд США разрешил Северной Каролине считать бюллетени еще 9 дней после выборов. По ее мнению, это означает, что официальные результаты выборов будут объявлены ближе к 20 января — дню инаугурации.

«Дай-то Бог они к 20 января 2021 подсчитают, и суды завершат тяжбы кандидатов (что вряд ли), конец января — день инаугурации, если что. Потому ждите смуту. Ждите», — предупредила правозащитница.

При этом она призвала не радоваться турбулентности в США, поскольку она «пойдёт по всему геополитическому организму» и отразится на России.

«Не факт, что плохая в конечном итоге для нас, но очень неприятная, как и любая ломка», — считает Бутина.

США предрекли судьбу Советского Союза
Как писал «Рамблер», Мария Бутина получила широкую известность в 2018 году после ареста в США. Тогда ее обвинили в работе иностранным агентом в США без регистрации. В рамках сделки со следствием Бутина признала вину в участии в сговоре против США и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. В 2019 году Бутина вернулась в Россию, вошла в экспертный совет при российском омбудсмене и стала членом Общественной палаты РФ. В 2020 году издала книгу «Американский дневник», в которой описала историю своего тюремного заключения в США.
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Комментарии 106
Политика , Мария Бутина , Общественная палата России
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