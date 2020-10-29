Путин допустил передачу Азербайджану районов Карабаха

«Изначально исходили из возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха и взаимодействия с Арменией», — цитирует «Интерфакс» российского лидера.

При этом Путин отметил, что видит долгосрочное урегулирование конфликта в балансе интересов, который должен устраивать как Баку, так и Ереван, пишет «Национальная служба новостей».

Президент РФ напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Тогда руководство Советского Cоюза «не приняло никаких действенных мер», и армяне «взялись за оружие». Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.