Путин допустил передачу Азербайджану районов Карабаха

Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану семи районов Нагорного Карабаха, занятых Арменией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».
«Изначально исходили из возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха и взаимодействия с Арменией», — цитирует «Интерфакс» российского лидера.
При этом Путин отметил, что видит долгосрочное урегулирование конфликта в балансе интересов, который должен устраивать как Баку, так и Ереван, пишет «Национальная служба новостей».
Президент РФ напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Тогда руководство Советского Cоюза «не приняло никаких действенных мер», и армяне «взялись за оружие». Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился в конце сентября. Ереван и Баку начали активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, а мировое сообщество призывает прекратить боевые действия. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов. По мнению военного аналитика Леонида Нерсисяна, война в Нагорном Карабахе с каждым днем приобретает региональный характер и становится масштабнее, пишет агентство Nation News.