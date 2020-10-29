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Глава Подмосковья сделал прививку от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
Глава Подмосковья сделал прививку от коронавируса
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «360», передает ТАСС.
По словам главы Подмосковья, 30 октября ему должны ввести второй компонент. Он добавил, что после 14 дней у него не было антител, и он надеется, что после второй прививки появится «какая-то защита».
Воробьев также рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в регионе ожидается в конце января. Сейчас Подмосковье готовит необходимые пункты и ресурсы, прививка будет делаться по полису ОМС.
Ранее Воробьев обратился к пенсионерам, призвав их соблюдать меры безопасности, введенные для борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что 75 процентов пациентов с коронавирусом — это люди старше 50 лет, 45 процентов — это люди старше 65 лет.
За последние сутки в Московской области выявили 514 новых случаев заражения коронавирусом, 381 выздоровление и 11 летальных исходов. С начала пандемии в регионе зафиксировано 85 762 заражения, 63 835 выздоровления и 1586 смертей.
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Комментарии
Политика , Андрей Воробьев , ИТАР-ТАСС , Московская область
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