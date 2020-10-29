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Путин заявил о «сложном узле» в Карабахе

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
В Нагорном Карабахе сложилась очень сложная ситуация, в конфликте сторон у каждого своя правда и нет простых решений, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о «сложном узле» в Карабахе
Фото: ТАССТАСС
Конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений еще при СССР, а руководство Советского Союза тогда «не приняло никаких действенных мер» для обеспечения защиты людей, и армяне «взялись за оружие», заявил президент в ходе форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», передает РИА «Новости».
Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.
«У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», – цитирует Путина ТАСС.
«В чем или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и чтобы были учтены интересы армянского народа и государства Армения. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха», – подчеркнул российский лидер.
Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.
Политика,Арцрун Ованнисян,Араик Арутюнян,Дональд Трамп,Владимир Путин,Министерство обороны,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Армения,Азербайджан,
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