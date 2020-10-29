Путин рассказал об арктических проектах в России 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что арктические проекты Россия реализует на основе самых современных технологических требований, никаких выбросов и рисков для экологии там нет.
"Что касается арктических проектов, то те из них, которые реализуются или реализованы на настоящее время, они реализуются на основе самых современных технологий", — сказал Путин на форуме "Россия зовет!".
В пример президент привел проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", которые реализует компания "Новатэк" со своими французскими и китайскими партнерами.
"Ничего подобного там, никаких выбросов нет. Я там был, видел, там целый город построен в Арктике. Это правда. Но это очень современное предприятие, отвечающее всем требованиям соблюдения экологических норм. Всем абсолютно. И я здесь, честно говоря, вообще никаких рисков не вижу", — добавил Путин.