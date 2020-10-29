Путин рассказал об арктических проектах в России 

"Ничего подобного там, никаких выбросов нет. Я там был, видел, там целый город построен в Арктике. Это правда. Но это очень современное предприятие, отвечающее всем требованиям соблюдения экологических норм. Всем абсолютно. И я здесь, честно говоря, вообще никаких рисков не вижу", — добавил Путин.