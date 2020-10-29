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Коронавирус убил мэра Уфы 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Коронавирус убил мэра Уфы
Фото: Газпром Уфа
Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от коронавируса. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источники. Официально информация о смерти градоначальника пока не подтверждалась.
Накануне стало известно, что Мустафин болеет коронавирусом и находится в тяжелом состоянии.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что у мэра Уфы была диагностирована пневмония с серьезным поражением легких.
Ранее власти Уфы отрицали наличие у Ульфата Мустафина коронавируса. Мэр не появлялся на публике с начала сентября 2020 года, тогда сообщалось, что он ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19.
Мустафину был 61 год. Он возглавил администрацию города в октябре 2018 года.
Политика , Ульфат Мустафин
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