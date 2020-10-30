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Путин готов принять любого американского президента 

Deita.ru и ещё 3 37 минут назад
По словам российского лидера, он уважает решение американского народа и готов работать с любой избранной администрацией, передает ИА DEITA.RU. Путин также выразил надежду, что решения новоизбранного президента США, кем бы он ни был, будут взвешенными. Вместе с тем, российский лидер посчитал, что в общей сложности при Трампе санкции против России вводились 46 раз, однако экономические отношения в плане товарооборота только улучшились.
Ранее политтехнолог Глеб Павловский, выступая на "Эхо Москвы", высказал мнение, что у России будут в лучшем случае три месяца передышки, затем начнется время наказаний совместно с Европой в отношении Москвы.
Существует также мнение, что в случае победы антироссийски настроенного Байдена курс рубля резко обвалится, одновременно с этим есть вероятность, что сбережения россиян в долларах могут попасть под разного рода экономические санкции. Выборы президента США пройдут 3 ноября, многие американские избиратели заранее проголосовали по почте.
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Комментарии 21
Политика , Видео , Глеб Павловский , РИА "Дейта" , Эхо Москвы , США
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