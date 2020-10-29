Путин: наша научная школа жива

Разработки вакцин против коронавируса в России свидетельствуют о том, что наука в стране развивается, советская школа жива, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".
"Действительно, наши специалисты, ученые активно и, я бы сказал, в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин. Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше", — сказал Путин.
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