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Путин отметил работу ученых при создании вакцин от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Путин: наша научная школа жива
Фото: РИА Новости
Разработки вакцин против коронавируса в России свидетельствуют о том, что наука в стране развивается, советская школа жива, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".

"Действительно, наши специалисты, ученые активно и, я бы сказал, в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин. Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше", — сказал Путин.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Владимир Путин
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