Полякам нужна вся Белоруссия. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко назначил новых помощников по Минску, Брестской и Гродненской областям. В ходе встречи с ними он заявил, что НАТО не утихомирилось за пределами Белоруссии, а полякам нужна она вся, а не только, как считают некоторые, западные области.
«Даже если все НАТО войдет в Белоруссию, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится! Мы за свою страну погибнем все! Они должны это знать», — сообщил Лукашенко.
Также он рассказал, что в ходе недавнего очень теплого и доброго разговора по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео предупредил того, что если со стороны Польши, Литвы и Украины дернутся, то Белоруссия обязательно ответит.
«Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет», — сообщил Лукашенко.
Позавчера Лукашенко заявил, что из Польши и Литвы по открытым и закрытым каналам идут деньги рабочим заводов, которые отказываются работать в рамках национальной забастовки, объявленной оппозиционеркой Светланой Тихановской.