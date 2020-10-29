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«Мы за свою страну погибнем все!» 

Артём Кульша 43 минуты назад
«Мы за свою страну погибнем все!»
Фото: ТАСС
Полякам нужна вся Белоруссия. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко назначил новых помощников по Минску, Брестской и Гродненской областям. В ходе встречи с ними он заявил, что НАТО не утихомирилось за пределами Белоруссии, а полякам нужна она вся, а не только, как считают некоторые, западные области.

«Даже если все НАТО войдет в Белоруссию, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится! Мы за свою страну погибнем все! Они должны это знать», — сообщил Лукашенко.

Также он рассказал, что в ходе недавнего очень теплого и доброго разговора по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео предупредил того, что если со стороны Польши, Литвы и Украины дернутся, то Белоруссия обязательно ответит.

«Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет», — сообщил Лукашенко.

Позавчера Лукашенко заявил, что из Польши и Литвы по открытым и закрытым каналам идут деньги рабочим заводов, которые отказываются работать в рамках национальной забастовки, объявленной оппозиционеркой Светланой Тихановской.
Комментарии 5
Политика , В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , НАТО
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