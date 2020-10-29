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В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией

News.ruиещё 7
29 октября 2020
Нельзя прикрывать экстремизм религией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире "Говорит Москва" отметил, что к уменьшению числа радикалов может привести большее количество мечетей.
"Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать. Это не что иное, как экстремизм и терроризм", — прокомментировал Песков.
Он также отметил, что число мечетей — вопрос городских властей.
Тема стала актуальной после трагедии в Ницце. Накануне мужчина набросился с ножом на людей у церкви. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Правительство Франции ввело план по противодействию терроризму.
Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции. Озвученные им меры вызвали возмущение в Турции и некоторых других мусульманских странах.
Политика,Дмитрий Песков,Радиостанция "Говорит Москва",Москва,
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