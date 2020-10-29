В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией

Нельзя прикрывать экстремизм религией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире "Говорит Москва" отметил, что к уменьшению числа радикалов может привести большее количество мечетей.

"Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать. Это не что иное, как экстремизм и терроризм", — прокомментировал Песков.

Он также отметил, что число мечетей — вопрос городских властей.

Тема стала актуальной после трагедии в Ницце. Накануне мужчина набросился с ножом на людей у церкви. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Правительство Франции ввело план по противодействию терроризму.