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Кремль считает невозможнным появление аналога Charlie Hebdo в России 

ИА Regnum и ещё 3 36 минут назад
Песков высказался о появлении аналога Charlie Hebdo в РФ
Фото: ТАСС
Существование в России такого издания, как французский журнал Charlie Hebdo, невозможно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не мог [бы появиться такой журнал в России]. Давайте не забывать, что Россия — это отчасти тоже мусульманская страна. В России живёт до 20 миллионов мусульман. И в России, где основополагающая религия — христианство, больше всего у нас христиан живёт, уникальность нашей страны — в многонациональности и многоконфессиональности», — сказал Песков.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана
По его словам, в России все конфессии живут в уважении друг к другу, а существование издания подобного толка было бы невозможным в том числе и согласно российскому законодательству.
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Политика , Дмитрий Песков , Charlie Hebdo
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