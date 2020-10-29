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Путин попросил игнорировать курс рубля 

Lenta.ru и ещё 7 37 минут назад
Президент России Владимир Путин попросил граждан игнорировать динамику курса рубля, отметив, что главным фактором является его стабильность. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать», — отметил Путин.

Также он отметил, что в настоящее время курс рубля сохраняет устойчивость, в том числе благодаря мерам, принимаемым ЦБ.
Курс доллара: рубль поставит антирекорды в ноябре
В 2014 году тогдашний министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что россиянам должно быть «все равно, какой сейчас курс рубля», если их доходы и расходы номинированы в российской валюте. Спустя три года чиновник был осужден за получение взятки в крупном размере.
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Политика , Видео , Алексей Улюкаев , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА Новости , Москва
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