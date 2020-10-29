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Посольство России в Токио получило права на могилу разведчика Зорге 

ТАСС и ещё 1 10 минут назад
России отдали могилу «Рамзая»
Фото: ТАСС
Посольство России в Японии после смерти родственников гражданской жены советского разведчика Рихарда Зорге получило права на его могилу на токийском кладбище Тама. Об этом сообщил в четверг военный атташе российского диппредставительства Сергей Шашков на церемонии, посвященной 125-летию со дня рождения Зорге.

"Зорге был казнен в тюрьме Сугамо и похоронен в братской могиле. В 1949 году гражданская жена Зорге Ханако Исии добилась разрешения на эксгумацию, она опознала останки и перезахоронила их на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги", — отметил он.

"Сама Ханако Исии умерла в 2000 году, до самой смерти она ухаживала за могилой. После смерти права на могилу перешли к ее племяннице, которая в позапрошлом году, к сожалению, также умерла. В этом году после определенных юридических процедур наследники Ханако Исии оформили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии. Поэтому теперь мы несем за нее полную ответственность", — добавил военный атташе.

Плита на могиле Зорге выполнена из черного гранита. С обеих сторон от нее установлены два камня. На одном перечислены имена и годы жизни соратников разведчика. Надпись на другом гласит: "Здесь покоятся борцы за мир на земле, которые отдали свои жизни в борьбе с войной".

О Зорге

Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в Баку в семье немецкого инженера, специализирующегося на нефтедобыче. По заданию советской военной разведки он прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.
Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения гитлеровской Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой.
Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Политика , Германия , Токио , Япония
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