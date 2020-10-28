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Визит Путина в Сербию не состоится в ноябре

Газета.Ru
37 минут назад
Президент РФ Владимир Путин не посетит Сербию в ноябре, дата визита будет определена позднее. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на официально представитель президента Дмитрия Пескова.
Визит Путина в Сербию не состоится в ноябре
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Окончательная дата не была еще определена. В ноябре не будет", - говорится в сообщении.
Ранее Песков сообщил, что визит Путина в Белград стоит на повестке дня.
Политика,Владимир Путин,Сербия,
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