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Пашинян объяснил присутствие российских военных на границе с Карабахом

РИА Новостииещё 2
34 минуты назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские пограничники присутствуют на границе страны с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но отметил, что в этом нет ничего необычного.
Пашинян объяснил присутствие военных РФ у Карабаха
Фото: ТАССТАСС
Такое заявление глава правительства сделал в интервью журналисту испанского агентства EFE Пабло Гонзалезу в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в соцсетях фотографии якобы российских военных на армянской границе в районе Карабаха.
"В этом нет никакой новости. Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть, так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении", — ответил Пашинян.
В его пресс-службе РИА Новости подтвердили, что интервью состоялось 20 октября. В итоговый вариант этот фрагмент не вошел, однако Гонзалез показал высказывания Пашиняна корреспонденту РИА Новости и опубликовал эти цитаты в Twitter.
На юго-западе Армения граничит с азербайджанской Нахичеванской автономной республикой, на юго-востоке — с азербайджанскими районами, которые находятся под контролем непризнанного Карабаха.
Российские пограничники находятся в Армении по двустороннему соглашению Москвы и Еревана. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Ереван считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ в Армении включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту "Звартноц".
Общая численность российских пограничников в Армении — около 4,5 тысячи человек, их содержание обеспечивают правительства двух стран.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Ереване утверждают, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, переговоры с участием Сергея Лаврова продолжались более десяти часов. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября.
Госдеп США объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7:00 мск (8:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Политика,Армия,Никол Пашинян,Сергей Лавров,Владимир Путин,ФСБ,Госдеп США,РИА Новости,Иран, Исламская Республика,Армения,Турция,
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