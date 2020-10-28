Пашинян объяснил присутствие военных РФ у Карабаха

Российские пограничники находятся в Армении по двустороннему соглашению Москвы и Еревана. Система охраны государственной границы Армении с Турцией
и Ираном
полностью сохранилась со времен СССР
. Ереван считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ
в Армении включает четыре отряда — в Гюмри
, Армавире
, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту "Звартноц".