«Я приветствую решение об отводе, принятое голландскими судьями. Последний аргумент, за который хваталась украинская сторона, как утопающий за соломинку, теперь стал неактуален. Все спекуляции по поводу «небеспристрастности» судей остались в прошлом. Теперь ничто не мешает апелляционной инстанции принять законное и обоснованное решение по делу скифского золота в пользу России», — передает слова Молохова РИА «Новости».