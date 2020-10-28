Госдума передумала закупать позолоченные икорницы 

Госдума РФ отменила запрос цен на сувенирную продукцию в виде позолоченных икорниц и пиал, выполненных в технике "Златоустовская гравюра", следует из данных портала госзакупок.

Ранее на сайте госзакупок появились сведения о запросе цен, согласно которому Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" — это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок. Сам тендер не объявлялся, информация была опубликована в разделе "Планирование". В СМИ появилась информация о предполагаемых ценах на такую продукцию — некоторые издания называли сумму до 600 тысяч рублей. Но в Госдуме пояснили РИА Новости, что поступившие коммерческие предложения предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей.

В среду заказчик опубликовал извещение об отмене запроса цен.