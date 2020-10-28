Кадыров пообещал везунчикам по 100 тысяч рублей

Власти Чечни утвердили жителям республики единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выплатит заплатит семьям, которые назовут детей, родившихся с 28 октября до ночи 29 октября, в честь пророка Мухаммеда, членов его семьи или ближайших сподвижников.

Благотворительную акцию приурочили ко дню рождения пророка. «В рамках данной акции с 12 ночи сегодня до 12 ночи завтра все новорожденные дети в Чеченской Республике, получившие имена нашего любимого пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших его сподвижников, получат по 100 тысяч рублей», — рассказал ТАСС помощник главы Чечни, министр информации и печати региона Ахмед Дудаев. Он напомнил, что акция проходит каждый год, но раньше деньги получали только новорожденные мальчики.