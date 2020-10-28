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Кадыров раздаст жителям Чечни по 100 тысяч рублей. Деньги получат самые везучие 

Ura.Ru 1 час назад
Кадыров пообещал везунчикам по 100 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Власти Чечни утвердили жителям республики единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выплатит заплатит семьям, которые назовут детей, родившихся с 28 октября до ночи 29 октября, в честь пророка Мухаммеда, членов его семьи или ближайших сподвижников.
Благотворительную акцию приурочили ко дню рождения пророка. «В рамках данной акции с 12 ночи сегодня до 12 ночи завтра все новорожденные дети в Чеченской Республике, получившие имена нашего любимого пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших его сподвижников, получат по 100 тысяч рублей», — рассказал ТАСС помощник главы Чечни, министр информации и печати региона Ахмед Дудаев. Он напомнил, что акция проходит каждый год, но раньше деньги получали только новорожденные мальчики.
Кадыров проклял Макрона и попал на видео
Ранее Рамзан Кадыров пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявил, что в стране не будут отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда, запрещенных в мусульманской религии. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что внешней политикой в РФ может заниматься только президент, а не главы регионов, передает телеканал 360. Тогда Кадыров разъяснил свою критику в адрес Макрону.
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Политика , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Телеканал "360° Подмосковье"
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