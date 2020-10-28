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В карикатурах Charlie Hebdo на Эрдогана увидели выгоду России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 12 минут назад
Ситуация с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть «на руку России», заявил директор российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев.

«Мы видим, что Россия, будучи страной христианской традиции, ведет достаточно позитивный диалог с мусульманским миром. И любые подобные нападки на Эрдогана и Турцию в лице Эрдогана, конечно же, ведут к разочарованию в Западе и западных ценностях и, наверное, где-то это на руку России», — сказал Васильев каналу «360».

По его словам, карикатуру на Эрдогана в Турции воспринимают и как выпад в сторону национального лидера, и как нападение на ислам.
Турция ответила на карикатуру с Эрдоганом
Напомним, карикатуристы Charlie Hebdo изобразили Эрдогана сидящим в кресле в майке и трусах, с банкой напитка в правой руке. Левой рукой он высоко приподнимает платье служанке, практически обнажая ее. Женщина при этом держит в руках поднос с полными рюмками.
Надпись вверху обложки гласит: «Эрдоган, в частной жизни он очень веселый человек». Сам турецкий лидер при этом произносит, глядя в направлении обнаженной женщины: «О! А вот и пророк!».
Телеканал TRT сообщал, что Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo.
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Комментарии 3
Политика , Видео , Реджеп Эрдоган , Александр Васильев , Charlie Hebdo , Турция
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