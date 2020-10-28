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Кремль оценил возможность новой остановки экономики России

Lenta.ru
1 час назад
В Кремле оценили возможность новой остановки экономики России на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такой необходимости в настоящее время нет. Об этом пишет «Интерфакс».
Однако представитель Кремля не исключил, что власти России могут применить такой сценарий в будущем. На вопрос журналистов о том, принято ли принципиальное решение не останавливать экономику в условиях подъема заболеваемости COVID-19, Песков напомнил слова президента Владимира Путина.
«Принципиальное решение одно, и об этом говорил президент — это здоровье и безопасность людей. Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла», — сказал он.
По словам Пескова, в нынешней ситуации дополнительная поддержка бизнесу пока не требуется. Так он прокомментировал подсчеты Центра стратегических разработок, согласно которым в ближайшее время пятая часть российских компаний не сможет платить налоги.
Политика,Видео,Владимир Путин,Интерфакс,Россия,
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