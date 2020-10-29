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Москва подаёт знаковые сигналы возможному новому президенту США 

News.ru 1 час назад
Путин протянул руку Байдену через голову Трампа
Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Традиционно в Москве заявляют, что будут готовы работать с любым лидером США. Притом, что в последнее время у нас очевидно нагнеталась ситуация вокруг возможных последствий прихода в Белый дом демократов в лице Джо Байдена, который на всех углах обещает покарать Россию за нарушение американского суверенитета путём перманентного вмешательства в тамошние президентские и парламентские выборы. А поэтому много было прогнозов насчёт экономических последствий смены заокеанской власти. И с такой политической подвижкой даже связывали необходимую корректировку хода тех или иных административных и экономических реформ в России.
Понятно, что в Кремле просчитывают разные варианты развития событий, заранее страхуясь по разным направлениям. Мы же помним, что приход в 2016 в президентскую администрацию Сергея Кириенко в значительной степени объяснялся его личными связями с верхушкой Демпартии США, в фонд которой он якобы даже делал взносы. Так готовились к предполагаемой победе Хиллари Клинтон.
И вот вновь ждут реванша демократов 4 ноября. И вряд ли можно счесть простым совпадением недавнее весьма примечательное высказывание нашего президента: «У сына Джо Байдена на Украине действительно был, а может быть, и есть бизнес. Ну да, там у него, как минимум, известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу в этом никакого криминала». Очевидно, почему Владимир Путин нашёл время высказаться по такой весьма щекотливой для нынешней американской ситуации теме.
Ведь, как никто, российский президент в курсе тех событий, что ныне вовсю «обсасываются» командой Трампа в надежде на финише сбить порыв соперника к власти. Владимир Путин, без сомнения, в курсе, как Байден-младший за вознаграждение устраивал встречи украинских бизнесменов со своим вельможным отцом. Как американские кураторы Украины давили на местное следствие, дабы прекратить все расследования в отношении байденовской компании Burisma Holding. Как, наконец, под тем же заокеанским давлением (и это уже открыто признали в США) был отправлен в отставку украинский генеральный прокурор Виктор Шокин, вся беда которого заключалась в том, что он слишком много знал об этом деле. Даже лояльная к демократам газета Washington post полагает, что речь идёт как минимум о проявлении непотизма, а то и о чистом криминале.
Но Москва уверенно даёт понять, что её не интересуют штатовские дрязги и разборки. И тем более никто в России не собирается реально вмешиваться в ход тамошних президентских выборов, играть на стороне одного из кандидатов, копаться в американском политическом «грязном белье». Россия, дескать, готова работать со Штатами с чистого листа, не оглядываясь назад и не используя слабости партнёров. Таков смысл сигнала, посланного лично президентом Путиным. Одновременно он выдвигает и новую программу сдерживания гонки вооружений, обещая, в случае компромисса, даже убрать высокоточные ракетные средства из Калининградской области, которые так тревожили натовских стратегов.
Словом, позиция чётко обозначена, рука протянута…
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Комментарии
Политика , Статьи , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Сергей Кириенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Washington Post , Москва , США
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