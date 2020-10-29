Как Европа ответит на санкции против «Северного потока-2»

134 года назад, 28 октября 1886 года, в США торжественно открыли статую Свободы, подарок французского народа американцам в честь векового юбилея победы в Войне за независимость от Англии. Независимость, которой, как считается, король Франции немало поспособствовал. Деньги собирали, как это сейчас называют, краудфандингом.

Хотя колоссальный подарок запоздал на десять лет, суть от этого не поменялась. Париж стоял у истоков американской государственности и хотел бы закрепить свой статус особого партнера. Задумка не вполне удалась, как показал ход дальнейшей истории, но и через сотню с лишним лет Франция является важным партнером США в Европе, участником НАТО и постоянным членом Совбеза ООН . То есть, в отличие от Германии , настоящим политическим тяжеловесом.

Тем символичнее, что именно из Парижа Вашингтону прилетел ассиметричный ответ за его ковбойскую политику последнего времени по продвижению сжиженного газа на европейский рынок.

Санкции вводятся против «Северного потока — 2», проекта морской газовой магистрали из России в Европу, но бьют прямиком по конкуренции на европейском рынке газа, а угрозы ограничений уже непосредственно касаются компаний Старого Света. Всё почти — как во времена холодной войны, когда Рейган вводил санкции против европейских поставщиков оборудования для строительства газопровода « Уренгой — Помары — Ужгород ». Тогда, правда, лидер Североатлантического блока хотел заместить советский газ в Европе своим углем.

Неназванные источники в отрасли на прошлой неделе сообщили, что правительство Франции настоятельно рекомендовало крупнейшей энергетической компании страны с госучастием Engie, по совместительству крупному покупателю российского газа и одному из партнеров Газпрома по проекту «Северный поток — 2», отложить или вовсе отменить подписание двадцатилетнего контракта на покупку СПГ с проекта компании NextDecade в Техасе. Предлогом для столь экстравагантной просьбы якобы послужила озабоченность властей соответствием готовившейся сделки экологическим установкам Евросоюза

Параметры замороженного контракта не сообщаются. Собственно, о самой его возможности стало известно после утечки информации о позиции французских чиновников. Присутствует лишь оценка его суммы — семь миллиардов долларов. Звучит внушительно, но даже при нынешних ценах это будет не больше двух миллионов тонн СПГ в год. Примерно столько же газа в Евросоюзе потребляется за два дня и импортируется из России меньше, чем за одну неделю.

Более того, это немного даже для основного проекта NextDecade — Rio Grande LNG, мощность которого должна составить 27 миллионов тонн в год. Компания планировала принять инвестиционное решение в следующем году, а начать отгрузки в середине десятилетия. Но несмотря на наличие всех разрешений, набрать портфель заказов пока не удается. Engie должна была стать лишь вторым клиентом. Любопытно, что единственный на сегодняшний день контракт NextDecade на поставку СПГ с Rio Grande LNG был подписан с англо-нидерландской Royal Dutch Shell — так же, как и Engie, партнером Газпрома в «Северном потоке — 2».

И объем контракта — два миллиона тонн СПГ в год. То есть пока завод законтрактован меньше чем на 10%. А без новых договоров никакого инвестиционного решения не будет ни в 2021 году, ни позже. В этом смысле демарш французов попал в цель — бьет прямой наводкой по планам дальнейшего наращивания экспортного потенциала США в сфере сжиженного природного газа. Хотя нужно отметить, что найти достаточное количество покупателей, готовых заключить долгосрочные контракты по приемлемой цене, для поставщика (включая NextDecade) весьма проблематично. Так что и с французским контрактом вероятность принятия инвестиционного решения была бы крайне маленькой. Это не говоря о том, что в самой Engie позиция главного управляющего директора оставалась вакантной с февраля. Новую CEO уже нашли, но Катрин Макгрегор приступит к исполнению своих обязанностей только в начале следующего года. Понятно, что подписание крупных контрактов в условиях затянувшейся смены руководства крайне затруднено.

Пресс-секретарь министерства энергетики США Джессика Шимански заявила, что «откладывать проекты СПГ для политического позерства — недальновидный и недалекий поступок». Неужели?

Как будто европейцы такие несмышленыши и не могут проводить энергетическую политику без заокеанских наставников. Они-то как раз свой интерес знают: чем больше источников и маршрутов поставок, тем лучше. Поэтому последовательно выступают и за «Северный поток — 2», и за поставки СПГ хоть из США, хоть из российской Арктики.

А на любую попытку искусственно ограничить конкуренцию и взвинтить цены для европейских потребителей будут размахивать встречными экологическими «санкциями»: мол, газ у вас грязный. Впрочем, этим козырем они собираются защищать свой энергетический рынок от растущей зависимости от импорта.