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Шнуров не планирует участвовать в выборах в Госдуму 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Шнуров отказался участвовать в выборах в Госдуму
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Музыкант, общественный деятель, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров сказал, что на данный момент не планирует участвовать в выборах в Госдуму. По словам Шнурова, сейчас ему лень и не видит возможности в этом.
Кроме того, он заявил, что именно в эту Госдуму он не хочет баллотироваться. Шнуров добавил, что не знает, какая будет следующая, поэтому конкретно ответить на вопрос о планах на будущие выборы не может.
Также Шнуров сказал, что сейчас рано рассуждать о планах на следующий год, так как 2020 год еще не закончился. Сергей Шнуров пообещал рассказать о проектах на 2021 год в начале декабря, цитирует РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Баста поделился трагедией в своей семье. Музыкант рассказал о смерти своего отца Михаила в Instagram.
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Политика , Сергей Шнуров , Госдума , РИА Новости , ФедералПресс
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