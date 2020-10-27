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«Будьте, пожалуйста, здоровы!»: Лавров ушел на самоизоляцию 

Вероника Полынина 6 минут назад
«Будьте, пожалуйста, здоровы!»: Лавров самоизолировался
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и печати.

«В связи с контактом с заражённым COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции», — рассказали в департаменте.

В МИД заверили, что Лавров чувствует себя хорошо. Все запланированные встречи и визиты министра переносятся на более поздний срок.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже передала Сергею Лаврову пожелания здоровья.

«Сергей Викторович, будьте, пожалуйста, здоровы!» — написала она в своем телеграм-канале.

Как сообщал «Рамблер», в начале октября коронавирусом переболели президент США Дональд Трамп сообщил и его жена Меланья. 3 октября американского президента госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с кашлем и высокой температурой, откуда он вышел через два дня, заявив, что чувствует себя лучше, чем двадцать лет назад.
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Комментарии
Политика , Маргарита Симоньян , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД
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