«Будьте, пожалуйста, здоровы!»: Лавров самоизолировался

Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и печати.
«В связи с контактом с заражённым COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции», — рассказали в департаменте.
В МИД заверили, что Лавров чувствует себя хорошо. Все запланированные встречи и визиты министра переносятся на более поздний срок.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже передала Сергею Лаврову пожелания здоровья.
«Сергей Викторович, будьте, пожалуйста, здоровы!» — написала она в своем телеграм-канале.
Как сообщал «Рамблер», в начале октября коронавирусом переболели президент США Дональд Трамп сообщил и его жена Меланья. 3 октября американского президента госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с кашлем и высокой температурой, откуда он вышел через два дня, заявив, что чувствует себя лучше, чем двадцать лет назад.