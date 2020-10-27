Лукашенко решил судьбу протестующих студентов 

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, потребовав от него до 26 октября уйти в отставку, и пригрозила начать национальную забастовку.

Сегодня в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что наступил момент, «когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».

«Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также отметил, также стоит поступить с преподавателями, «которые гадко себя ведут в вузах».

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, — это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут», — заявил он.

По мнению президента Белоруссии, следующий этап протестов — радикализация и «она уже идет». Лукашенко обратился к родителям школьников и студентов с призывом «убрать детей с улицы, чтобы потом не было больно».