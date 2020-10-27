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В Италии призвали Евросоюз отменить антироссийские санкции 

Парламентская газета и ещё 2 51 минуту назад
В Италии призвали ЕС отменить санкции против РФ
Фото: РИА Новости
Член комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара заявил, что санкции Евросоюза против России незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление он сделал на совместном заседании Комитета Совфеда по международным делам и комиссии по иностранным делам и вопросам миграции сената Итальянской Республики в режиме видеоконференции.

«Россия является для нас очень важной страной в торгово-экономическом плане, которая притягивала всегда наши компании, которые работают на российском рынке. Мы продолжаем призывать ЕС к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии», — сказал Феррара.

Президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани заявил информагентству, что Италия ежегодно теряет от антироссийских санкций три миллиарда евро.
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума.
Ранее сообщалось, что Евросоюз внёс двух физических лиц и четыре организации в список санкций по Крыму. До этого ЕС также продлил на один год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
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Комментарии
Политика , ЕС , Комитет Совета Федерации по международным делам , Бельгия , Брюссель , Италия , Рим
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