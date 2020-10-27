В Италии призвали ЕС отменить санкции против РФ

«Россия является для нас очень важной страной в торгово-экономическом плане, которая притягивала всегда наши компании, которые работают на российском рынке. Мы продолжаем призывать ЕС к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии», — сказал Феррара.