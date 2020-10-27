Пушков раскрыл истинное отношение США к Лукашенко

Сенатор считает, что истинным смыслом звонка госсекретаря США было прощупывание Лукашенко по вопросу «многовекторности». Пушков подчеркнул, что реалии мировой политики не укладываются в схему «легитимен-нелегитимен».

Телефонный разговор между Помпео и Лукашенко состоялся 24 октября. В нём глава Белоруссии назвал Россию своим главным союзником и подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела страны. Представитель США отметил, что остаётся приверженцем независимости и суверенитета страны, а также выступает за сотрудничество между Вашингтоном и Минском.