Депутаты Виталий Милонов
и Наталья Поклонская
не отказывались от сдачи теста на COVID-19. На данный момент в зал пленарных заседаний Госдумы
просят не заходить без результатов тестирования, сообщает «Фонтанка»
.
Милонов отметил, он присутствовал на заседании и назвал «чушью собачей» информацию об отказе сдавать тест на COVID-19. Он также подтвердил, что тестирование является обязательным для депутатов.
«Один дурачок написал и всех ввел в заблуждение. Чушь собачья. Конечно, был [на заседании]. Тем более что мы якобы отказывались сдавать — это вранье собачье. Кто же будет отказываться от сдачи теста? Это же несложно. Наталья тоже не отказывалась», — заявил парламентарий.
Депутат считает, что новость о недопуске является частью «некоего „ковидного“ хайпа». Он также подчеркнул, что сдача тестов в Госдуме — правильная мера. По его словам, аналогичное решение было бы хорошо ввести и в петербургском Заксобрании.
«Я был в Госдуме, у меня регистрация есть. В зал без теста просят не заходить. Это нормально. В зале без теста мы не сидим, мы сидим рядом в кабинетах. Точно так же, как [Валентина] Терешкова, [Артур] Чилингаров. Например, все пожилые депутаты имеют право вообще не ходить. А я имею право не ходить, потому что у меня шестеро детей, между прочим», — отметил Милонов.
Депутат Наталья Поклонская также прокомментировала «Интерфаксу»
информацию о том, что её якобы не пустили на заседание в Госдуму.
«Прохожу тесты каждую неделю. Могу сказать, что все хорошо. На пленарное заседание меня пускают, карточка моя зарегистрирована. Занимаюсь рабочими делами», — рассказала парламентарий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным
, что более 30 депутатов
болеют COVID-19. Напомним, что в конце сентября в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался парламентарий от КПРФ Ваха Агаев
.