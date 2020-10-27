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«Вранье собачье»: Милонов и Поклонская опровергли отказ сдавать тест на COVID в Госдуме 

Мир24 и ещё 5 52 минуты назад
Депутаты Виталий Милонов и Наталья Поклонская не отказывались от сдачи теста на COVID-19. На данный момент в зал пленарных заседаний Госдумы просят не заходить без результатов тестирования, сообщает «Фонтанка».
Милонов отметил, он присутствовал на заседании и назвал «чушью собачей» информацию об отказе сдавать тест на COVID-19. Он также подтвердил, что тестирование является обязательным для депутатов.

«Один дурачок написал и всех ввел в заблуждение. Чушь собачья. Конечно, был [на заседании]. Тем более что мы якобы отказывались сдавать — это вранье собачье. Кто же будет отказываться от сдачи теста? Это же несложно. Наталья тоже не отказывалась», — заявил парламентарий.

Депутат считает, что новость о недопуске является частью «некоего „ковидного“ хайпа». Он также подчеркнул, что сдача тестов в Госдуме — правильная мера. По его словам, аналогичное решение было бы хорошо ввести и в петербургском Заксобрании.

«Я был в Госдуме, у меня регистрация есть. В зал без теста просят не заходить. Это нормально. В зале без теста мы не сидим, мы сидим рядом в кабинетах. Точно так же, как [Валентина] Терешкова, [Артур] Чилингаров. Например, все пожилые депутаты имеют право вообще не ходить. А я имею право не ходить, потому что у меня шестеро детей, между прочим», — отметил Милонов.

Депутат Наталья Поклонская также прокомментировала «Интерфаксу» информацию о том, что её якобы не пустили на заседание в Госдуму.

«Прохожу тесты каждую неделю. Могу сказать, что все хорошо. На пленарное заседание меня пускают, карточка моя зарегистрирована. Занимаюсь рабочими делами», — рассказала парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что более 30 депутатов болеют COVID-19. Напомним, что в конце сентября в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался парламентарий от КПРФ Ваха Агаев.
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Комментарии 3
Политика , Видео , Ваха Агаев , Наталья Поклонская , Виталий Милонов , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , КПРФ , Фонтанка.Ру , Интерфакс
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