Милонов отметил, он присутствовал на заседании и назвал «чушью собачей» информацию об отказе сдавать тест на COVID-19. Он также подтвердил, что тестирование является обязательным для депутатов.

«Один дурачок написал и всех ввел в заблуждение. Чушь собачья. Конечно, был [на заседании]. Тем более что мы якобы отказывались сдавать — это вранье собачье. Кто же будет отказываться от сдачи теста? Это же несложно. Наталья тоже не отказывалась», — заявил парламентарий.

Депутат считает, что новость о недопуске является частью «некоего „ковидного“ хайпа». Он также подчеркнул, что сдача тестов в Госдуме — правильная мера. По его словам, аналогичное решение было бы хорошо ввести и в петербургском Заксобрании.

«Я был в Госдуме, у меня регистрация есть. В зал без теста просят не заходить. Это нормально. В зале без теста мы не сидим, мы сидим рядом в кабинетах. Точно так же, как [Валентина] Терешкова, [Артур] Чилингаров. Например, все пожилые депутаты имеют право вообще не ходить. А я имею право не ходить, потому что у меня шестеро детей, между прочим», — отметил Милонов.

Депутат Наталья Поклонская также прокомментировала «Интерфаксу» информацию о том, что её якобы не пустили на заседание в Госдуму.