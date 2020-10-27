«Безусловно нужно проверить, насколько эффективно работает обратная связь медицинских учреждений с руководством регионов. Конечно, нужно выяснить, почему в первую очередь лечебные учреждения не обращаются к региональным минздравам и губернаторам»? — добавил Песков во время конференц-колла.