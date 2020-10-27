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В Кремле отреагировали на обращение курганских медиков Путину 

Ura.Ru 25 минут назад
Эффективность связи между региональными властями и работниками медицинскими учреждений в кризисной ситуации необходимо поверить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обращение курганских медиков к президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что власти внимательно относятся к подобным обращениям.

«Безусловно нужно проверить, насколько эффективно работает обратная связь медицинских учреждений с руководством регионов. Конечно, нужно выяснить, почему в первую очередь лечебные учреждения не обращаются к региональным минздравам и губернаторам»? — добавил Песков во время конференц-колла.

По словам представителя Кремля, правительство РФ и Минздрав молниеносно отреагировали на обращение курганских врачей. Песков подчеркнул, что на такие обращения власти реагируют очень быстро. «Выделяется врачебная, методологическая помощь, медсредства и так далее», — отметил он. Пресс-секретарь президента добавил, что подобные кризисные ситуации необходимо анализировать, чтобы проблема не стала системной.
В Кремле не исключили новых мер по COVID-19
Ранее медработники Кургана обратились к Путину c просьбой помочь здравоохранению. По их словам, в регионе сложилась тяжелая ситуация из-за коронавируса. Позднее в депздраве Курганской области ответили, что ситуация действительно сложная, но власти региона принимают необходимые меры.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минздрав РФ , Правительство РФ
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